Анкара, , 00:55 — REGNUM Полиция Турции задержала в Стамбуле трех человек, подозреваемых в контрабанде старинных монет, сообщает газета The Daily Sabah.

Сообщается, что силовики проводили спецоперацию против группировки, занимающейся вывозом исторических артефактов за границу. В ходе операции были задержаны три человека, которые намеревались вывезти за пределы Турции более 3,5 тыс. римских и византийских монет.

Газета затруднилась назвать общую стоимость ценных предметов. Однако уже известно, что изъятые монеты направят в археологический музей Стамбула.