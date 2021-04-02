Сараево, , 06:04 — REGNUM Босния и Герцеговина с 1 апреля получает природный газ через Турецкий поток, а не так, как это было раннее — через Украину и Венгрию. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Компания «Энергоинвест», которая является уполномоченным поставщиком газа в Боснию и Герцеговину, заключила с российской государственной компанией «Газпром» приложение к раннему контракту, в котором указано, что с 1 апреля доставка будет происходить по новому маршруту, то есть по трубопроводу Турецкий поток.

«Газпром не оставил нам ни места, ни возможностей для дальнейшей транспортировки по венгерскому маршруту с 1 апреля», — сообщила директор «Энергоинвеста» Бисера Хаджиалевич.

Приложение к контракту на поставку газа в Боснию и Герцеговину, которое в конечном итоге было предложено российской стороной, было подписано, несмотря на явное предупреждение посольства США о том, что это может привести к санкциям, поскольку нынешняя администрация США рассматривает российские проекты «Турецкий поток и Северный поток» как попытку Москвы подорвать европейскую стабильность и сделать континент полностью зависимым от российского газа.