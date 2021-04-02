Белград, , 05:08 — REGNUM Италия считает Сербию ключевой страной в вопросе стабилизации на Западных Балканах, и конструктивного подхода, который Белград продемонстрировал в предыдущие годы, способствовал значительному прогрессу, заявил в Риме глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо 1 апреля после встречи с сербским коллегой Николой Селаковичем. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Селакович отметил, что Сербия продемонстрировала своим социальным и экономическим развитием, что страны Западных Балкан могут развиваться и соответствовать европейским стандартам.

Оба министра подписали в Риме документ о сотрудничестве двух министерств и обсудили двустороннее взаимодействие, диалог Белграда и Приштины и взаимную помощь в борьбе против пандемии коронавируса.

По словам ли Марио, Италия выразила надежду на то, что Сербия активизирует свои реформы на пути вступления в ЕС, особенно когда речь идет о диалоге между Белградом и Приштиной.