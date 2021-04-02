Бейрут, , 00:45 — REGNUM В Ливане за прошедшие сутки выявил 3562 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на ливанской территории достигло 471 962. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 52 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Ливане от осложнений COVID-19 умерли 6286 человек.

Власти Ливана распорядились ввести трехдневный карантин на Пасхальные праздники для того, чтобы сдержать распространение инфекции. На это время всем заведениям общественного питания в республике будет разрешено обслуживать клиентов только дистанционно. Супермаркеты, аптеки, больницы и заправочные станции продолжат работать в штатном режиме.