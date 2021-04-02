Анкара, , 05:07 — REGNUM Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на пресс-конференции 1 апреля высоко оценил инициативу Турции объявить 2021 год международным годом медицинских работников. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Гебрейесус напомнил, что 35 миллионов доз вакцины от коронавируса были отправлены в 78 стран в рамках глобальной программы COVAX.

«Но по-прежнему существует серьезная проблема с распределением и доступностью вакцин», — предупредил глава ВОЗ.

Напомним, 27 декабря 2020 года Гебрейесус обратился к странам, которые обладали вакцинами, которые ВОЗ одобрила для экстренного использования, призвав их срочно пожертвовать 20 бедным странам мира 10 миллионов доз вакцины от коронавируса. Гебрейесус подчеркнул, что еще ни одна страна не взяла на себя обязательство решить этот вопрос.