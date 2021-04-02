Токио, , 00:31 — REGNUM Правительство Японии поручило главам трех префектур страны ужесточить ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом объявил японский премьер-министр Ёсихидэ Суга в ходе пресс-конференции.

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«Рекомендации предполагают введение более жестких мер в ряде регионов на ограниченный период времени, чтобы прекратить распространение инфекции и не допустить ухудшения ситуации, которое приведет к введению режима чрезвычайной ситуации», — заявил Суга.

Отмечается, что соответствующие рекомендации получили префектуры Осака, Мияги и Хиого. Там на протяжении нескольких дней наблюдается стремительный рост заболеваемости COVID-19. Отметим, что к 1 апреля во всей Японии подтвердили 475 809 случаев заражения коронавирусом нового типа.