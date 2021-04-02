Анкара, , 04:05 — REGNUM После решения о скрытом бойкоте, которое Саудовская Аравия применила к турецким товарам, арабские бизнесмены пытаются приобрести турецкие товары через другие страны. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7 1 апреля.

В турецких СМИ также отметили, что бизнесмены, которые хотят доставить турецкие товары в Саудовскую Аравию, испытывают трудности с поиском турецких товаров для их перепродажи на черном рынке.

Ожидается, что арабские бизнесмены внесут этот вопрос на повестку дня Всемирной торговой организации в начале апреля.

Турецкие журналисты отмечает, что, несмотря на неофициальный бойкот Саудовской Аравии в отношении турецких товаров в течение некоторого времени, турецкие продукты продолжают доставляться из соседних стран.

«Из-за продолжающегося агрессивного отношения турецкого правительства к нашим властям, нашей стране и нашим гражданам обязанность каждого саудовского бизнесмена или потребителя бойкотировать все, что касается Турции, будь то импорт, инвестиции или туризм», — написал раннее в социальных сетях глава торговой палаты Саудовской Аравии Аджлан Аль-Аджлан.