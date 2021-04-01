Париж, 2 апреля, 2021, 00:05 — ИА Регнум. Во Франции законопроект «дающий и гарантирующий право на выбор конца жизни» депутата Оливье Фалорни был одобрен 31 марта в комитете по социальным вопросам после шести часов интенсивных дебатов. Об этом сообщает 1 апреля Ouest-France.

Эдуард Мане. Самоубийство. 1880

Данный законопроект предлагает разрешить на территории Франции эвтаназию. В статье 1 законопроекта об эвтаназии предусматривается, что «любой человек, который обречен на тяжелое и неизлечимое состояние, независимо от его причины, причиняющее физические или психические страдания, которые не могут быть вылечены или которые он считает невыносимыми», может обратиться за «медицинской помощью», чтобы умереть.

По мнению депутатов, возможность права на смерть с медицинской помощью избавит от «лицемерия», позволив людям легально произвести данную процедуру, оставаясь во Франции. Отмечается, что на сегодняшний момент для совершения эвтаназии французам приходится уезжать в Бельгию или Швейцарию, либо проводить нелегальные эвтаназии, которых за год во Франции насчитывается примерно 2−4 тыс.

Теперь законопроект должен быть представлен в первом чтении на пленарном заседании Национального собрания 8 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенат Франции отклонил законопроект о разрешении эвтаназии.