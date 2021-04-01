Париж, , 23:58 — REGNUM Во Франции за последние сутки выявлено 50 659 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 314 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 1 апреля санитарная служба страны.

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Согласно последним данным, за весь период с начала эпидемии во Франции выявлено уже4 695 082 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено95 976 летальных случаев.

Сообщается также, что за последние сутки в больницы страны были госпитализированы две тысячи пациентов с коронавирусом, в том числе 480 из них доставлены в реанимационные отделения.

Ранее на неделе французские медики выступили с открытым письмом, в котором предупредили, что медицинской системе страны грозит коллапс из-за роста числа инфекцированных, и обратились к властям с призывом срочно закрыть границы.

Сообщалось также, что к концу марта число пациентов с COVID-19 в реанимационных отделениях больниц во Франции превысило пиковые значения второй волны эпидемии осенью 2020 года.