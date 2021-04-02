Вашингтон, , 07:54 — REGNUM Полиция обнаружила, что одной из жертв стрельбы в американском городе Ориндж (штат Калифорния) стал девятилетний мальчик, который умер у матери на руках. Об этом 1 апреля сообщает Reuters.

«Оказывается, что маленький мальчик умер прямо на руках у матери, которая пыталась спасти сына во время этой ужасной стрельбы», — рассказала полиция округа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 апреля неизвестный человек устроил стрельбу в американском городе Ориндж (штат Калифорния).

По предварительным данным, погибли четыре человека, еще двое получили ранения. Других подробностей произошедшего не сообщается. Также неизвестно, был ли задержан преступник или нет.

При этом телеканал CBS утверждает, что стрелок был ранен и в настоящее время находится в больнице.