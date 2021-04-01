Вашингтон, , 23:50 — REGNUM Сегодня, 1 апреля, пресс-служба НБА подвела итоги прошедшего игрового месяца в регулярном чемпионате, назвав лучших игроков от каждой конференции.

В Западной конференции лучшим игроком месяца был признан центровой «Денвера» Никола Йокич. В марте сербский баскетболист в среднем набирал 27,1 очка, 11,4 подбора и 8,4 передачи за игру. «Денвер» провели 14 матчей, 11 из которых они выиграли.

Лучшим игроком Восточной конференции стал защитник «Бруклина» Джеймс Харден. В минувшем месяце он в среднем набирал 27,9 очка, 9,8 подбора и 11,5 передачи за матч. «Нетс» провели 12 матчей и выиграли 11 из них.