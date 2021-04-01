Барселона, Испания, , 23:46 — REGNUM Сегодня, 1 апреля, портал CCMA сообщил, что руководство «Барселоны» контактировало с агентом нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда Миной Райолой.

По данным источника, обсуждался вопрос возможного перехода норвежского футболиста в стан «сине-гранатовых». Сообщается, что представители «Барселоны» хотят подписать футболиста летом 2022-го года из-за финансовых сложностей. Следующим летом будет доступна опция выкупа прав на футболиста за 75 миллионов евро. Сейчас же его трансфер оценивает в 190 миллионов евро.

Также «Барселона» гарантирует Холанду, что в случае ухода Месси он станет самым высокооплачиваемым футболистом команды.