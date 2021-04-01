Москва, , 23:44 — REGNUM В Ростуризме считают, что программу туров с кешбэком внутри России следует сделать круглогодичной. Об этом заявила 1 апреля глава ведомства Зарина Догузова.

«Мы надеемся со временем выйти на то, что программа будет работать круглый год и всегда будет какое-то туристическое предложение с кешбэком», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 1».

Догузова добавила, что одной из главных задач Ростуризм видит открытие на туристической карте России новых направлений для путешествий в любое время года, в том числе в межсезонье. По её слова, уже сейчас в число популярных направлений стали входить такие регионы, как Пермский край и Тюменская область.

Напомним, в России в настоящее время действует программа кешбэка, которая предусматривает возврат до 20% затрат (не более 20 тысяч рублей) на туристические услуги при внутреннем туризме. Продажи туров с кешбэком возобновились в середине марта и продлятся до 15 июня.

Читайте также: Путин поручил увеличить туристический кешбэк для школьников и студентов

Читайте ранее в этом сюжете: АТОР ожидает восстановления внутреннего туристического потока в 2021 году