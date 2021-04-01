Лос-Анджелес, США, , 23:39 — REGNUM Энтони Рамос может сняться в новом фильме франшизы «Трансформеры». Об этом 1 апреля сообщил портал Collider со ссылкой на инсайдеров.

Источники издания сообщили, что актёр сейчас ведёт переговоры по поводу участия в проекте. Отмечается, что Рамоса на эту роль выбрал режиссёр Стивен Кейпл — младший.

По имеющейся у инсайдеров информации, в основу картины ляжет сценарий Джоби Харольда, согласно которому главный герой новых «Трансформеров» попытается исправить совершённые в жизни ошибки при помощи Оптимуса Прайма.

Напомним, Энтони Рамос исполнит одну из главных ролей в фильме-мюзикле «На высоте мечты» режиссёра Джона Чу. Премьера картины в России состоится 9 сентября 2021 года.

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