Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Лидеру сенатского меньшинства в Сенате Митчу Макконнеллу не понравился инфраструктурный план президента США Джо Байдена и он намерен препятствовать его осуществлению «на каждом этапе». Об этом 1 апреля сообщает Reuters.

«Я намерен противостоять инициативе на каждом шагу, будучи уверенным, что это неправильный ход для Америки», — заявил Макконнелл.

Сенатор уточнил, что предложение Байдена, скорее всего, не будет поддержано и республиканцами в Конгрессе, потому что противоречит их философии по поводу налоговой политики.

Напомним, что 31 марта Байден представил план модернизации инфраструктуры и развития рынка труда США, предполагающий выделение более $2 трлн.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре плана — модернизация транспортной инфраструктуры, включая дороги, мосты и аэропорты. На это пойдёт более $1 трлн. Также предполагается развитие высокоскоростного интернета, расширение производства, исследований и разработок, в том числе связанных с использованием более чистых источников энергии и борьбой с климатическими изменениями.

План Байден рассчитывает воплотить в жизнь, подняв налоги и усилив контроль за их сбором. Так, корпоративный налог, заявил он, ранее сниженный до 21%, следует поднять до 28%.