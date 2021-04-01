Москва, , 23:33 — REGNUM Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» одобрена для применения в Панаме. Об этом сообщили 1 апреля в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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Отмечается, что регистрация препарата в Панаме была осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization).

В РФПИ добавили, что Панама стала уже 59-й страной, одобрившей применение российской вакцины «Спутник V». На сегодняшний день препарат зарегистрирован в странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек, а по количеству полученных одобрений он занимает второе место в мире.