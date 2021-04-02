Москва, , 07:20 — REGNUM Москва заявлена сразу в пяти номинациях европейского этапа 28-й международной туристической премии World Travel Awards. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Речь идет о таких номинациях, как «Лучшее туристское направление в Европе. Город», «Лучшее направление фестивального и событийного туризма в Европе», «Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе», «Лучшее направление в сфере делового туризма в Европе» и «Лучшее направление для сити-брейка в Европе».Награждение победителей европейского этапа премии планируется провести в Уфе 15 сентября, а гранд-финал должен состояться в Москве в конце 2021 года.

«Два года подряд, в 2019-м и 2020-м, Москва одерживает победу в ключевой номинации World Travel Awards. Причем в прошлом году столица завоевала звание лучшего города для путешествий и на европейском, и на общемировом этапе премии. И как действующий обладатель главного приза российская столица вновь будет принимать гранд-финал — итоговую церемонию награждения», — заявила Сергунина.

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