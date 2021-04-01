Йошкар-Ола, , 23:25 — REGNUM В Марий Эл, по предварительным данным, по итогам января-марта текущего года введено 80,151 тыс. кв метров жилья, что на 18,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Сейчас в регионе реализуется второй этап программы адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», который будет выполнен в 2020—2021 годах. За указанный период необходимо ликвидировать 8,801 тыс. кв метров ветхого жилья, переселить 643 человек.

По информации на 31 марта, в рамках второго этапа ликвидировано 2,893 тыс. кв метров аварийного жилья, новые квартиры получили 195 человек.

В пресс-службе отметили, что за первый этап программы, который был реализован в 2019—2020 годах ликвидировано 10,925 тыс. кв метров аварийного жилья, переселены из ветхих домов 762 человека, план выполнен на 100%.

Как сообщало ИА REGNUM, темпы жилищного строительства в России в 2020 году сократились на 1,8% по сравнению с 2019 годом. Наибольшее сокращение пришлось на Северо-Западный и Северо-Кавказский федеральные округа (соответственно 94,1% и 97,1% по сравнению с предыдущим годом). В Приволжском федеральном округе также темпы упали — 97,3% по отношению к 2019 году.

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