Париж, , 23:28 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон 1 апреля направил поздравительное письмо премьер-министру Косово Альбину Курти.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Макрон поздравил Курти с заступлением на пост и подчеркнул, что всеобъемлющее соглашение об урегулировании отношений Косово с Сербией должно быть юридически обязательным и заключено на условиях, сближающих две республики с Европой.

Также французский лидер заявил, что он был бы очень счастлив, если бы Курти посетил Париж и выразил надежду на то, что новое правительство Косово продолжит диалог с Сербией, который, по его словам, в последнее время продвигался успешно.

Напомним, Альбин Курти занял пост премьер-министра Косово 23 марта этого года.

Глава Франции подчеркнул, что борьба с пандемией должна быть первоочередным приоритетом в то время, когда Косово находится в тяжелой эпидемиологической ситуации, а Европейский союз мобилизуется, чтобы помочь странам региона преодолеть кризис в сфере здравоохранения и его последствия.

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