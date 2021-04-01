Луганск, , 23:25 — REGNUM Набор граждан ЛНР на военную службу начался 1 апреля и продлится до 30 сентября 2021 года, сообщает 1 апреля ЛуганскИнформЦентр.

По словам начальника управления Народной милиции ЛНР Яна Лещенко, сегодня, 1 апреля, вступил в силу указ главы ЛНР «Об обязательном обучении по военно-учетным специальностям солдат и сержантов в Народной милиции Луганской Народной Республики».

Призыву подлежат мужчины в возрасте 18−27 лет — для прохождения программы обучения военно-учетным специальностям. Число кандидатов на обучение ограничено постановлением главы ЛНР и составляет 200 человек.

Лещенко «Срок обучения граждан, подпадающих под действие указа главы ЛНР, составляет шесть месяцев».

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