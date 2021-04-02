Москва, , 08:01 — REGNUM Совет Думы 5 апреля рассмотрит законопроект о сохранении 25-процентной надбавки к пенсиям для проработавших в сельском хозяйстве не менее 30 лет при переезде в город, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Для Государственной думы поддержка села, сельских тружеников — приоритет», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Он напомнил, что сельские надбавки стали одной из тем февральской встречи лидеров парламентских фракций с президентом РФ.

Если закон будет принят, поддержку получат более 1,5 млн проработавших на селе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о сохранении фиксированной выплаты к пенсии для работавших на селе при переезде в город был внесен в Госдуму 29 марта 2021 года. Инициативу предполагается обсудить в приоритетном порядке.

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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов 21 февраля 2021 года сообщил о разработке аналогичного законопроекта.

Если инициатива найдет поддержку, выплаты составят 1,5 тыс. — 1,7 тыс. рублей.

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