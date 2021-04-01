Лондон, , 23:15 — REGNUM Nvidia объявила о том, что выпустит больше видеокарт GeForce GTX 1650 для ПК, чем для ноутбуков. Об этом 1 апреля сообщил журнал PC Gamer.

Производитель планирует увеличить выпуск видеокарт GTX 1650 с процессором TU117 в апреле и мае 2021 года. Издание отметило, что большая часть этих устройств действительно может попасть в руки геймеров, поскольку эти видеокарты не очень хорошо показывают себя в майнинге криптовалюты Ethereum.

Автор статьи обратил внимание читателей, что проблема заключается в том, что эти GTX 1650 наверняка будут продаваться по цене, которая намного превысит рекомендованную.

Напомним, видеокарты GeForce GTX 1650 оборудованы 4 гигабайтами видеопамяти GDDR5. Nvidia представила эти устройства в апреле 2019 года.

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