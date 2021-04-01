Нижний Новгород, 1 апреля, 2021, 23:13 — ИА Регнум. Жители Нижнего Новгорода уже несколько дней обсуждают покупку ретро-трамваев к 800-летнему юбилею города. Пользователи социальных сетей критикуют условия сделки и делают предположения, для чего городу нужно покупать дорогостоящие трамваи, если денег не хватает.

Переполненный трамвай с зацеперами. 1933

«Волна недовольства этой закупкой мэрии поднялась под постом [губернатора] Глеба Никитина <…> сразу более десятка реплик горожан посвящены именно трамваям. Люди просят повлиять на администрацию Нижнего Новгорода, отменить закупку дорогих трамваев в пользу обычных», — пишет «Репортер-НН».

Издание цитирует пользователя Evgenykatyshev, который считает покупку невыгодной.

«В городе и так денег ни на что не хватает, а администрация вместо 25 новых трамваев (это почти 20% от всего парка!) покупает 11 аттракционов для туристов. Трамвай в первую очередь — это магистральный транспорт для жителей, который в Нижнем должен заменить метро, а не развлечение для туристов. Тем более в депо есть настоящие ретро-трамваи, лучше их отреставрировать нормально».

Ряд пользователей не стесняются в выражениях, оценивая проект как «очередную авантюру».

«Выпендреж какой-то… почему 11? Почему не 3? Очередная авантюра», — пишетМарина Позднякова.

«Это называется — гуляем на все! Да, печально. И опять же, кто за это берет ответственность. Фамилия и должность как? Или, как у Райкина, на вопрос «Кто шил костюм?» есть только расхожий ответ… «мы»? И спросить не с кого, и все ответственные ни при чём», — спрашивает Natali Malysheva-Tcurkan.

Некоторые комментаторы предлагают свои способы решения проблемы.

«Чтобы не сделала администрация НН — ей нет прощенья. Убедись в округлости Земли — сядь на попу и кати», — пишет пользователь Андрей Сорочкин.

Есть среди горожан и те, кому идея покупки пришлась по душе. «Что за истерики против ретро-трамваев?! Отличная идея, город должен сохранять эстетический вид и соответствовать своей древней истории», — отмечает natakuznetsova4738.

ИА REGNUM напоминает, что власти Нижнего Новгорода намерены потратить почти 400 млн рублей на приобретение 11 трамваев в ретро-стиле. Они должны прибыть летом 2021 года и будут использоваться на маршрутах в исторической части города.