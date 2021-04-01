Ижевск, , 23:11 — REGNUM В Удмуртию с августа прошлого года прибыли воздушными транспортом 19,1 тыс. человек. Из этого числа 482 жителя республики не внесли результаты теста на коронавирус, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным фактам составлено 218 протоколов об административном правонарушении, которые направлены для рассмотрения в суд. По состоянию на 30 марта, суды республики приняли решения по 71 протоколу, общая сумма штрафов составила 595,5 тыс. рублей.

При этом из числа вернувшихся у 212 человек было подтверждено заражение SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля в республике провели 970 333 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3050 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 1785 исследований. Максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований.