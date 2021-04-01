1 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили обвинение Жозепа Борелля в сторону России в её якобы агрессивном поведении.

Артур Савин, , 23:43 — REGNUM Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что высылка из России трёх европейских дипломатов является агрессивным решением Москвы, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 1 апреля в социальной сети Facebook.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Интриганство, ложь, лицемерие, лукавство… вот и все знаменитые европейские ценности», — считает Evgenya N.

Многие пользователи считают, что Европа обвиняет Россию ровно в том, что делает она сама. Граждане отметили, что Боррель вновь продемонстрировал двуличие политики Евросоюза по отношению к Российской Федерации.

«Когда высылают российских дипломатов, то это, конечно, нормально, а вот если Россия принимает ответные действия, то сразу орут, мол, агрессия!» — отметил Александр Д.

Некоторые комментаторы считают, что конфликт между Россией и ЕС возник из-за того, что Брюссель всё никак не может научиться разговаривать уважительным тоном и не пытаться ставить себя выше Москвы.

«Если бы вы разговаривали с Россией на одном уровне, то, я думаю, этого бы не случилось. Но ведь нет. Вы привыкли «командовать», а с Россией этот номер не пройдёт», — обращается Marina C.

Часть людей считает, что Боррель лезет туда, где его компетенции вообще не к месту. Граждане призвали политика заняться внутренней ситуацией и перестать приставать к Российской Федерации.

«Боррель как представитель еврокомиссии должен в первую очередь следить за тем, что делается в Европе. Как нарушаются права в Европе, а не лезть, куда не надо. В своём глазу бревна не видят, а из-за соринки в России устроили истерику», — поделилась своим мнением Валентина Ж.

Отдельные пользователи указали, что то, что Брюссель называет агрессивным поведением, на самом деле является лишь обычной дипломатической практикой, к которую зачастую прибегают и страны Запада.

«Агрессивное поведение, это когда отправляют только головы. А так это обычный дипломатический политес», — отметил пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Нашлись и те, кто решил пожурить российское руководство за желание выстроить диалог с таким политиком, как Боррель. Граждане уверены, что вся его суть заключается в деструкции и желании нанести вред Российской Федерации.

«Зачем было тратить своё время на двуличного и глупого человека? Разговаривать можно с человеком, который реально хочет изменить к лучшему жизнь людей. А этот Боррель лишь только всё разрушает», — считает Anton P.

Напомним, 1 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал агрессией решение Москвы выслать из страны трех европейских дипломатов.