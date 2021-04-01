Ижевск, , 23:01 — REGNUM В Удмуртии создали единую платформу обратной связи для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Оставить обращение можно будет через форму на Едином портале госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Жалобы», а также через виджеты на порталах органов государственной власти региона. Эти же ресурсы позволят участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября прошлого года в республике открыли Центр управления регионом (ЦУР). Главная задача ЦУР — стать единой информационно-аналитической системой по работе с обращениями граждан. После мониторинга обращений создается «тепловая карта» региональных проблем, специалистами центра разрабатываются решения, которые предотвратят появление аналогичных жалоб.