Бишкек, , 22:58 — REGNUM Бывшего заместителя председателя таможенной службы Киргизии Райымбека Матраимова перевели в исправительную колонию через месяц после госпитализации в частной клинике, пишут киргизстанскаие СМИ сегодня, 1 апреля.

Отметим, что 18 февраля 2021 года спецслужбы республики задержали Матраимова по подозрению в соучастии в легализации преступных доходов.

А уже 24 февраля его перевели из следственного изолятора госкомитета нацбезопасности Киргизии в одну из столичных частных клиник якобы из-за критического скачка артериального давления и проблем с сердцем.

ИА REGNUM напоминает, что экс-замглавы таможни Киргизии Райымбека Матраимова подозревают в коррупции на таможне и незаконном выводе $700 млн (свыше 51,6 млрд рублей) из Киргизии.

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