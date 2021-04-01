, 22:56 — REGNUM Призыв на военную службу объявлен в ДНР, сообщили 1 апреля в пресс-службе главы республики.

В указе, подписанном главой ДНР Денисом Пушилиным, сказано, что призыв на военную службу граждан 1994−2003 гг.р., не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, будет проходить с 1 апреля по 15 июля 2021 года.

В ряды Народной милиции ДНР будут направлены 200 человек из числа призывников на шестимесячный срок. Будет утверждён основной и резервный составы призывных комиссий населённых пунктов и отдельных районов.

Добавим, что в республиках Донбасса заявляют о постоянном наращивании украинской стороной сил на границе с ДНР и ЛНР. Кроме того, участилась интенсивность обстрелов территорий Донбасса украинскими боевиками, они чаще стали применять тяжёлые виды вооружений и активнее строить инженерные сооружия на границе с ДНР и ЛНР.