Брюссель, 1 апреля, 2021, 22:58 — ИА Регнум. Через три года с момента обсуждения «будущей роли газа» исполнительный вице-президент Европейской комиссии, курирующий «Европейский зеленый курс», Франс Тиммерманс высказался по поводу места газа в будущем человечества.

PES Group Committee of the Regions Франс Тиммерманс

Его высказывания анализируют Фредерик Саймон и Кира Тейлор в статье «Зеленая сводка: будущее газа становится ясным» для портала EURACTIV.com 31 марта 2021 года.

«Я хочу предельно ясно высказать свою мысль: у ископаемого топлива нет будущего, — сказал Тиммерманс участникам ежегодной конференции Eurogas. — И это также относится к ископаемому газу в долгосрочной перспективе. Будущее за безуглеродной электроэнергией и сектором декарбонизированного газа, в котором водород используется в качестве носителя энергии, а экологически чистый водород — в качестве конечного продукта».

По его словам, в лучшем случае ископаемый газ будет «играть переходную роль в ограниченном периоде времени» в таких странах, как Польша, которые в настоящее время сильно зависят от угля и не имеют других возможностей декарбонизировать получаемую энергию с необходимой скоростью и масштабом.

Недвусмысленные сигналы о том, что Европейская комиссия собирается начать репрессии газовой отрасли, стали явными в сентябре 2020 года, когда руководство ЕС представило свой План достижения климатических показателей на период до 2030 года: «К 2030 году потребление угля сократится более чем на 70% по сравнению с 2015 годом, а потребление нефти и газа — более чем на 30% и 25% соответственно».

Большой вопрос сейчас в том, как эти политические заявления воплотятся в реально действующий закон. В предыдущем составе Еврокомиссия объявляла о «газовом пакете» законодательства, который первоначально ожидался в 2020 году. Новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен отложил инициативу до июня 2021 года, включив газовую повестку в свой пакет энергетических и климатических законов, направленных на достижение обновленных климатических целей блока на 2030 год, который будет принят в июне 2021 года.

В настоящий момент официальные лица Еврокомиссии уже не говорят о «газовом пакете», они используют термин «пакет газовой декарбонизации», что свидетельствует о семантическом шаге, направленном на то, чтобы подчеркнуть смещение приоритета в сторону борьбы с изменением климата.

Как пояснили официальные лица, речь теперь идёт не о разработке законодательства «для» газового сектора, а о регулировании отрасли, выбросы которой быстро превращаются в препятствие в борьбе ЕС с изменением климата.

Пакет «декарбонизации газа» был отложен до декабря 2021 года, и он будет представлен вместе с новыми правилами по устранению утечек метана в цепочке поставок газа. Между тем обновление Директивы по возобновляемым источникам энергии в июне 2021 года введет в действие систему сертификации для водорода, позволяющую покупателям отличать возобновляемый водород от других, более «грязных» форм водорода, полученных из ископаемого газа.

Для газовой отрасли и промышленности, использующей газ и энергию, полученную из него, это станет моментом расплаты. Все признаки указывают на замедление роста газового сектора. Ключевой вопрос — насколько быстро наступит этот момент.