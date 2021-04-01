Вашингтон, , 22:51 — REGNUM Microsoft опровергла слухи об очередном переносе релиза игры Halo Infinite. Об этом 1 апреля сообщил портал Game Rant.

Соответствующие публикации были размещены на страницах Halo и Xbox в соцсетях. Изначально о том, что разработчики Halo Infinite вновь решили отложить выход игры, сообщил некий аккаунт в Twitter, позже эту информацию опубликовал портал Kotaku.

Впоследствии редакция Kotaku поняла, что страница является фальшивкой и речь идёт о первоапрельской шутке, и извинилась перед читателями. Тем не менее, администрация официального аккаунта Halo решила ответить на твит издания.

https://twitter.com/Kotaku/status/1377384800021979136

https://twitter.com/Halo/status/1377405666617217024

В январе 2021 года студия 343 Industries опубликовала большую статью про то, как идёт разработка Halo Infinite. Создатели игры, в частности, рассказали о том, как формировалось их видение проекта.

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