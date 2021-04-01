Удмуртская Республика, , 22:45 — REGNUM В Удмуртии с начала текущего года ввели в эксплуатацию 31 ФАП (фельдшерско-акушерский пункт). Об этом сообщает пресс-служб правительства республики.

Стоимость каждого объекта составляет 7,5 млн рублей.

Сейчас идут работы по благоустройству территории ФАПов, устанавливают скамейки, организуют площадки для бытовых отходов, разбивают цветники и газоны.

Оборудование ФАП новой медицинской техникой запланировано в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Удмуртии должны были открыть 88 новых ФАПов. Однако ещё в июле в ОНФ предполагали, что выполнить этот план не удастся. На тот момент власти региона объявили только один тендер на строительство 21 медпункта. В ноябре прошлого года прокуратура региона установила, что контракты на строительство 35 ФАПов в 16 районах Удмуртии заключены только в конце сентября 2020 года. В прокуратуре указывали, что это не позволит выполнить годовой план по реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Читайте также: Удмуртия не успеет выполнить план строительства ФАПов по нацпроекту