Саки, Крым, , 22:41 — REGNUM Обращение в генеральную прокуратуру намерена направить депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») в интересах собственников земельных паёв в Сакском районе Республики Крым. Об этом сама Поклонская сообщила в соцсетях по итогам приёма личного граждан, который она провела в Сакском районе 1 апреля.

Наталья Поклонская сообщила, что среди обратившихся на личный приём к ней были ветераны Великой Отечественной войны.

«Например, бабушка уже много месяцев не может оспорить удержание денег в пользу «арендатора», который подделал её подпись вместе с подписью умершего мужа, а в придачу и долговую расписку на 120 тысяч рублей. На основании этих документов приставы начали удерживать средства из пенсии, а ей уже за 80 лет…», — написала Поклонская, отметив, что обратившаяся к ней женщина не может добиться справедливости в судебных и правоохранительных органах.

Депутат также сообщила о намерении обратиться в Генеральную прокуратуру в интересах собственников земельных паёв села Столбовое Сакского района.

«Вновь буду обращаться в Генеральную прокуратуру РФ с запросом в интересах простых рабочих, пенсионеров, в том числе ветеранов ВОВ — собственников земельных паёв села Столбовое Сакского района, чьи права на землю и недвижимость не хотят защищать судебные органы Крыма», — сообщила Поклонская, напомнив, что уже скоро в России будут отмечать День Победы.