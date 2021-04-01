Анкара, , 22:40 — REGNUM Турция рассчитывает завершить подготовку к производству собственной вакцины от коронавирусной инфекции до конца лета 2021 года. Об этом сообщил 1 апреля министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

По его словам, Всемирная организация здравоохранения на сегодняшний день зарегистрировала 18 турецких препаратов в качестве «кандидатов» на вакцину.

Один из этих препаратов проходит вторую фазу клинических испытаний, через месяц планируется приступить к третьей, ещё четыре вакцины находятся на первом этапе исследований, сообщил Коджа.

«Верю, что наша первая вакцина будет готова к сентябрю», — сказал турецкий министр.

Он добавил, что Турция намерена сделать свои вакцины доступными для всего мира и не планирует распространять на них права интеллектуальной собственности, чтобы любая страна могла организовать их производство на своей территории.