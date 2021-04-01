Вашингтон, , 22:36 — REGNUM Глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил на брифинге 1 апреля, что Россия «подрывает деэскалацию» в Донбассе.

Прайс «Кроме того, мы знаем о сообщениях украинских военных о передвижениях российских военных на границе с Украиной».

Он добавил, что НАТО занято обсуждением этой проблемы — «растущей напряжённости и нарушения режима прекращения огня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти, «выражая обеспокоенность» действиями России на её территории, граничащей с Украиной, продолжают наращивать концентрацию военных сил на границе с Донбассом.

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 1 апреля, заявил, что Киев хочет мира, но поскольку Москва якобы оказывает на него давление, приходится искать поддержки у НАТО.

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