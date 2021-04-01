Краснослободский район, , 22:35 — REGNUM В Мордовии возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность») после проверки информации о проживании граждан в аварийных домах в поселке Преображенский. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По версии следствия, несколько жителей поселка проживают в ветхих домах, построенных в начале XX века. При этот в 2011 году был составлен акт, в котором указано, что дома являются непригодными для проживания из-за физического износа. Однако ни администрация поселка, ни руководство района не принимали мер по признанию домов аварийными и подлежащими сносу, или требующих реконструкции.

«В результате бездействия должностных лиц проживающие в домах граждане не получили право на переселение в рамках республиканской программы по переселению из аварийного жилищного фонда» — подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СУ СКР Мордовии организовало доследственную проверку после публикации в СМИ о проживании граждан в Краснослодобском районе в ветхих и аварийных домах. Сообщалось, что стены и потолок в них повреждены, в помещениях очень холодно. Дома были построены еще в начале XX века в качестве хозяйственных построек монастыря. Позднее здания были приспособлены для проживания.