1 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 23:23 — REGNUM Заявление главы российского МИД Сергея Лаврова, в котором он назвал США «дворовыми хулиганами», перед которыми Москва может за себя постоять, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 1 апреля в социальной сети Facebook.

Волчина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Что-то как-то он сделикатничал. У дворовых хулиганов просто нет ядерной кнопки и прочих ядерных штучек, которые могут угробить весь мир», — написала Жанна М.

Многие пользователи пришли к выводу, что российский дипломат использовал крайне дипломатичное определение, если соотносить его с реальным поведением Соединённых Штатов, которые ведут крайне агрессивную внешнюю политику.

«Правильнее сказать, районная гопота, которая отжимает мобильные телефоны у слабых и может лишь мелко тявкать в сторону более сильных», — поделилась своим мнением Katia G.

Некоторые комментаторы сравнили США с обезумевшей обезьяной, которая имеет в своём арсенале ядерное оружие. Люди считают, что Вашингтон несёт угрозу не только Российской Федерации, но и всему миру.

«От хулиганов нет такого хаоса, беженцев и многомиллионных жертв. Это не то слово. Не то. Но понимаю, что хотел бы сказать, но не сказал, Лавров», — отметила Светлана К.

Часть граждан отметила, что российские дипломаты очень уверенно чувствуют себя в словесных баталиях со своими заокеанскими коллегами. Тем не менее, считают граждане, решительных действий Москва до сих пор не предприняла.

«Только остротами Захаровой и Лаврова мы не уступаем Соединённым Штатам Америки», — предполагает Ilya L.

А для того, что предпринять серьёзные шаги на пути отпора Соединённым Штатам, уверены комментаторы, России необходимо укрепить свою экономику, за счёт роста производства, информационной безопасности и других крайне важных сфер, требующихся, чтобы быть субъектом геополитики, а не её объектом.

«Чтобы постоять за себя, Москва должна понять, что Россия — это не только она. Главное — это возродить промышленность на всей территории страны в полном объёме во всех сферах! От тяжёлого машиностроения до программного обеспечения и т.д.!» — считает Павел Т.

Напомним, 1 апреля глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» заявил, что Вашингтон ведет себя как «дворовый хулиган», однако Москва может постоять за себя.