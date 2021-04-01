Уфа, , 22:29 — REGNUM Сегодня, 1 апреля, защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился эмоциями после вылета команды из плей-офф Кубка Гагарина.

«Это неприятное событие. Не то, чтобы отходить от этого было сложно. Просто какое-то время ты просыпаешься с негативными эмоциями и пустотой внутри. Но жизнь продолжается.

Помимо этого, есть еще личная жизнь. Каждый день ты можешь исправлять какие-то ошибки, а в хоккее всегда есть следующий сезон, перед которым можно исправлять недочеты и дальше продолжать работу», — приводит слова хоккеиста портал Gorobzor.ru.

Напомним, что «Салават Юлаев» вылетел из Кубка Гагарина, уступив во втором раунде плей-офф казанскому «Ак Барсу» в четырех матчах.