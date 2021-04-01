Бишкек, , 22:24 — REGNUM Необходимо изыскать деньги на приобретение вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов на заседании правительства, посвященном итогам социально-экономического развития страны за 2020 год.

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Также высокопоставленный чиновник отметил необходимость внедрения механизма «Key perfomance indicator» («Ключевые показатели эффективности») для оценки, контроля и мониторинга работы глав министерств и ведомств.

«Я считаю важным внедрить систему KPI, чтобы объективно оценивать деятельность руководителей государственных и местных органов власти. В вопросах социально-экономического развития страны профильным органам необходимо проводить качественную работу по обеспечению продовольственной безопасности, сдерживанию и стабилизации цен на продукты питания», — подчеркнул он.

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