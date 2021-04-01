Бишкек, , 22:22 — REGNUM Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, власти Киргизии пока не планируют вводить серьезные ограничения, аналогичные тем, что применялись в 2020 году для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Артем Новиков на заседании республиканского оперативного штаба сегодня, 1 апреля.

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По словам высокопоставленного чиновника, сейчас общественность активно обсуждает рост заболеваемости COVID-19, и граждане опасаются повторного введения повсеместных жестких карантинных мер.

«Возвращения тех требований по закрытию экономической деятельности, введению локдауна на сегодняшний день не предполагается. Экономика этого не переживет», — подчеркнул он.

При этом Новиков отметил, что хоть ограничений серьезного характера власти вводить не будут, тем не менее, граждане должны более ответственно относиться к мерам безопасности и соблюдению санитарных правил.

«Вы видите, что во многих странах вводятся серьезные ограничения и идет рост заболеваемости. В нашей стране уровень заболеваемости находится на уровне более 100 — 150 случаев в день. На сегодня ситуация контролируемая, но мы должны быть полностью готовы к ухудшению ситуации», — резюмировал вице-премьер.

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