Минск, , 22:21 — REGNUM Прокуратура Белоруссии активно интересуется персональными данными преподавателей польского языка и обучавшихся, а также финансово-хозяйственной деятельностью предоставлявших такие услуги организаций. Своё возмущение представители польской общины высказывают в социальных сетях — преимущественно в группах с ограниченным доступом.

Среди обсуждаемых документов последних дней — письмо прокурора Сморгонского района (Гродненская область, Западная Белоруссия): старший советник юстиции Андрей Клышевич просит местное ООО «Лингво Консалт» предоставить такие сведения, в том числе подтверждающие их копии документов.

«В связи с возникшей необходимостью, на основании ст.ст. 10, 27 Закона Республики Беларусь «0 прокуратуре Республики Беларусь», прошу предоставить в прокуратуру района сведения об оказания обществом услуг по обучению польскому языку, в том числе несовершеннолетних, за период 1 сентября 2020 года — по 24 марта 2021 года: анкетные данные преподавателей; список лиц, получающих указанную образовательную услугу, в т.ч. несовершеннолетних; порядок оплаты и копии платежных документов; копии образовательных программ», — сказано в письме прокурора.

Ранее прокурор Бреста возбудил уголовное дело в отношении руководителя аналогичной структуры в соседнем областном центре (также приграничном с Польшей). Формальным поводом стало якобы прославление польских бандитов на мероприятии брестской «Польской школы» в феврале нынешнего года, что было преподнесено официозом как «героизация нацизма».

По версии белорусских спецслужб и госпропагандистов, в Бресте 28 февраля прославляли организатора массовых убийств белорусов в 1946 году Ромуальда Райса по кличке «Бурый». Представители брестской польской общины и МИД Польши категорически отрицают даже упоминание этой фамилии на действительно состоявшемся мероприятии. Тем не менее, на основании не подтверждённых фактами слов власти Белоруссии выслали трёх польских дипломатов и арестовали директора польской школы Анну Панишеву.

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