Белград, , 22:38 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 1 апреля ответил на призыв государственного секретаря США Энтони Блинкена признать независимость Косово.

Как сообщает сербское новостное агентство Telegradi, Вучич заявил, что стабильность региона не имеет значения, если Сербия признает Косово.

Александр Вучич «Если кто-то думает, что стабильность Западных Балкан будет построена путем унижения сербов, то не получится».

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При этом политик назвал сообщения о намерении Сил безопасности Косово (СБК) создать базу в Южной Митровице и участие СБК в учениях НАТО очередными попытками албанцев показать, какими методами они готовы добиваться желаемого.

Александр Вучич Я верю, что в Косово и Метохии сохранится мир. Это не первая и не последняя попытка албанской стороны показать, как они могут сделать что угодно, без серьезной ответственность. Если будет существовать серьезный риск или поступят угрозы в отношении сербского народа… Незачем продолжать. Сербы из Косово и Метохии всё знают.

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