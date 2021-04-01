Белград, 1 апреля 2021, 22:38 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 1 апреля ответил на призыв государственного секретаря США Энтони Блинкена признать независимость Косово.
Как сообщает сербское новостное агентство Telegradi, Вучич заявил, что стабильность региона не имеет значения, если Сербия признает Косово.
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При этом политик назвал сообщения о намерении Сил безопасности Косово (СБК) создать базу в Южной Митровице и участие СБК в учениях НАТО очередными попытками албанцев показать, какими методами они готовы добиваться желаемого.
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