Мытищи, Московская область, , 22:19 — REGNUM Зверинец в посёлке Вешки (Мытищи, Московская область) на территории, где 30 марта отстреливался от спецназовцев подозреваемый в незаконном хранении оружия местный житель Владимир Барданов, попал на видео, опубликованное 1 апреля пресс-службой СКР.

На видео попали медведи и крокодил. Их засняли в ходе осмотра места происшествия, где 30 марта была проведена спецоперация по обезвреживанию Барданова. Коттедж, в котором забаррикадировался пенсионер, сгорел. На месте было найдено внушительное количество боеприпасов и оружия.

Так, к настоящему моменту изъято 29 единиц автоматического оружия, четыре пистолета, более 100 тысяч патронов, одна шашка с залпом, две страйкбольные гранаты, один муляж гранаты. Инвентаризация арсенала продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Стрелок из Мытищ сдавал в аренду особняк с тиграми и медведем