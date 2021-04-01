Минск, , 22:13 — REGNUM Белорусский государственный университет отказался от традиционных выплат материальной помощи работникам — за исключением случаем, связанных со смертью от COVID-19. Копию документа из ректората опубликовал телеграм-канал «Ник и Майк».

Ранее на эту тему: Лукашенко: «У нас ни один человек от коронавируса не умер и не умрёт»

Комментируя ситуацию в БГУ в контексте белорусского кризиса, популярный телеграм-канал отметил: «Ранее мы рассказывали, что впервые за 6−7 лет в минус сработал МНПЗ. В связи с этим были приостановлены все выплаты по колдоговору, за исключением похорон. В БГУ ситуация с коллективным договором такая же. Якобы из-за выплаты компенсации семьям двух погибших (от ковид?) сотрудников (10 и 5 годовых заработков) был израсходовано 41 процент средств фонда материальной помощи. В связи с этим прием обращений на матпомощь приостанавливается. Финиш письма в стиле Медведева фееричен: «Естественно, это плохо, но прошу информацию принять как данность».

О принятии суровой данности проинформировал коллег проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Иван Янушкевич. Всего в университете шесть проректоров, в том числе: первый проректор, проректор по учебной работе и образовательным инновациям, проректор по учебной работе и интернационализации образования, проректор по воспитательной работе и социальным вопросам, проректор по научной работе, а также проректор по экономике и материально-техническому развитию.