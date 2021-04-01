Варшава, , 22:07 — REGNUM Разработчики экшен-игры Ghostrunner опубликовали дорожную карту дальнейшего развития проекта игры. Об этом 1 апреля сообщил портал Gematsu.

Студия One More Level объявила, что весной 2021 года добавит в Ghostrunner режим повышенной сложности Kill Run Mode, при включении которого время прохождения уровней будет ограничено. В этот же период в игре появится фоторежим, кроме того, она получит премиальный «косметический» контент.

Летом 2021 года разработчики планируют выпустить два новых набора, а осенью — версию Ghostrunner для консолей нового поколения.

Релиз Ghostrunner состоялся 6 мая 2020 года. Ранее СМИ сообщили, что итальянская компания 505 Games купила у издателя All In! Games права на игру за €5 млн.

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