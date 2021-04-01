Луганск, , 22:03 — REGNUM Два раза за сутки 31 марта ВСУ обстреляли территорию ЛНР, сообщает 1 апреля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинские боевики обстреляли районы Золотого-5 и посёлка Голубовское. Применялись автоматический станковый гранатомёт (АГС-17) и крупнокалиберный пулемёт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте количество обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ достигло 34. В феврале обстрелов было меньше — 29.

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