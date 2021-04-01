Тирана, , 22:39 — REGNUM В Албании 1 апреля в результате обследования 2899 человек выявили 349 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 604 пациента выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, всего в Албании выявили 125 506 случаев заражения коронавирусом. 91 875 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2241 пациент в стране скончался от осложнений, вызванных COVID-19, из них шесть человек — за последние сутки. Уже несколько дней наблюдается снижение суточной смертности.

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После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 31 390. Две трети случаев приходится на Тирану — 21 298. На стационарном лечении находятся 279 пациентов, из них два подключены к аппаратам ИВЛ. Уже две недели число пациентов, проходящих стационарное лечение, сокращается.

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