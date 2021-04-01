Вашингтон, , 21:51 — REGNUM Спустя три месяца разработчики Call of Duty: Warzone вернули в онлайн-игру боевые вертолёты. Об этом 1 апреля сообщил портал GamesRadar.

Издание отметило, что это было бы хорошей новостью, если бы не появившиеся вскоре после этого сообщения геймеров о том, что они вновь столкнулись с ошибкой, которая приводит к появлению «невидимых» игроков. Об этом, в частности, сообщил на своей twitter-странице пользователь BennyCentral.

https://twitter.com/BennyCentral/status/1377628318263050240

Напомним, вертолёты были удалены из Call of Duty: Warzone в декабре 2020 года. Тогда разработчики сообщили, что ошибка «невидимости» в игре связана с летающими транспортными средствами.

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