Вашингтон, , 21:50 — REGNUM Положительно оценивают в Вашингтоне готовящуюся встречу по ядерной сделке с Ираном под председательством ЕС, сообщил 1 апреля журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

Прайс «Безусловно, мы приветствуем это как позитивный шаг».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча по ядерной сделке с Ираном, в которой примут участие представители всех стран — участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), состоится завтра, 2 апреля, в онлайн-формате. На ней будут обсуждаться перспективы возвращения прежнего формате сделки, то есть с участием Штатов.

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