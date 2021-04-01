Сыктывкар, , 21:48 — REGNUM Власти Коми продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет до 28 апреля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики, соответствующие изменения глава Коми внес в указ о введении режима повышенной готовности.

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Кроме того, до 30 апреля в республике продлили запрет на работу ночных клубов.

Напомним, за последние сутки в Коми выявили 69 носителей коронавируса, два ковид-пациента скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы Коми заявила о снижении заболеваемости COVID-19.