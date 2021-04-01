Вашингтон, , 21:38 — REGNUM Проверку на COVID-19 американский президент Джо Байден проходит два раза в месяц, сообщила 1 апреля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Так, на этой неделе (конец марта) Байден сдал тест на COVID-19, и он показал отрицательный результат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байден привился от коронавируса перед и после Нового года. Вторую дозу ему ввели 11 января — это была вакцина американской компании Pfizer.

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